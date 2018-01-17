Названы семь правил крепкой потенции

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Самый главный мужской гормон "тестостерон" принимает активное участие практически во всех процессах жизнедеятельности представителя сильного пола, поэтому нежелательно допускать снижения его уровня.От регулярных физических упражнений уровень тестостерона повышается, поэтому мужчинам очень полезно уделять время спорту.Рафинированный сахар оказывает негативное воздействие на сосудистую систему, плюс ко всему, частое употребление данного продукта ведет к ожирению, а это опасно для тестостерона, точнее - гормон слабо производится и в меньшем количестве, чем необходимо для крепкой потенции.Диета, включающая блюда и продукты, обогащенные мононенасыщенными жирами, способна увеличить выработку тестостерона, а также защитить сердце от преждевременного старения. В связи с этим врачи советуют мужчинам налегать на жирную рыбу, авокадо, морепродукты, семена льна, грецкие орехи, кунжутное масло, шпинат, цветную и китайскую капусту, брокколи.Дефицит сна и отдыха для мужчины - это крах. Немногие знали, что за каждую бессонную ночь мужчина теряет до 10% тестостерона.Организм человека, вне зависимости от его половой принадлежности, негативно реагирует на стрессы, полученные извне. Поэтому нужно научиться справляться с негативными эмоциями и не поддаваться давлению стрессов на нервную систему.Несбалансированное питание негативно влияет на производство гормонов, в том числе и тестостерона. Так что следует со всей серьезностью подойти к составлению ежедневного меню., но при этом не менять партнерш, как перчатки. Беспорядочные половые связи ведут не только к увеличению риска венерических заболеваний, но и к снижению потенции.После 40 лет у мужчин постепенно снижается уровень тестостерона на 1% в год, так что мужчинам, достигшим этого возраста, следует соблюдать вышеперечисленные правила постоянно, дабы предупредить ослабление потенции, набор избыточной массы тела, снижение защитных функций организма и другие проблемы со здоровьем.