Названы семь правил крепкой потенции
Самый главный мужской гормон "тестостерон" принимает активное участие практически во всех процессах жизнедеятельности представителя сильного пола, поэтому нежелательно допускать снижения его уровня.
Медики рассказали, какие правила должен соблюдать мужчина, чтобы его потенция с годами оставалась такой же крепкой, как и в молодости:
Заниматься спортом каждый день. От регулярных физических упражнений уровень тестостерона повышается, поэтому мужчинам очень полезно уделять время спорту.
Минимизировать потребление сахара и продуктов, в которых он содержится. Рафинированный сахар оказывает негативное воздействие на сосудистую систему, плюс ко всему, частое употребление данного продукта ведет к ожирению, а это опасно для тестостерона, точнее - гормон слабо производится и в меньшем количестве, чем необходимо для крепкой потенции.
Разнообразить рацион питания полезными жирными кислотами. Диета, включающая блюда и продукты, обогащенные мононенасыщенными жирами, способна увеличить выработку тестостерона, а также защитить сердце от преждевременного старения. В связи с этим врачи советуют мужчинам налегать на жирную рыбу, авокадо, морепродукты, семена льна, грецкие орехи, кунжутное масло, шпинат, цветную и китайскую капусту, брокколи.
Спать не менее 7 часов в сутки и в целом избегать недосыпа. Дефицит сна и отдыха для мужчины - это крах. Немногие знали, что за каждую бессонную ночь мужчина теряет до 10% тестостерона.
Оградить себя от стрессов. Организм человека, вне зависимости от его половой принадлежности, негативно реагирует на стрессы, полученные извне. Поэтому нужно научиться справляться с негативными эмоциями и не поддаваться давлению стрессов на нервную систему.
Налегать на витамины и минералы. Несбалансированное питание негативно влияет на производство гормонов, в том числе и тестостерона. Так что следует со всей серьезностью подойти к составлению ежедневного меню.
Для крепкой потенции медики рекомендуют мужчинам вести активную половую жизнь, но при этом не менять партнерш, как перчатки. Беспорядочные половые связи ведут не только к увеличению риска венерических заболеваний, но и к снижению потенции.
После 40 лет у мужчин постепенно снижается уровень тестостерона на 1% в год, так что мужчинам, достигшим этого возраста, следует соблюдать вышеперечисленные правила постоянно, дабы предупредить ослабление потенции, набор избыточной массы тела, снижение защитных функций организма и другие проблемы со здоровьем.
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Добавил ignat в категорию Урология
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