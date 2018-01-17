Диета «обман зрения»: минус 10 кг за 30 дней

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Диетологи подсказали, как быстро избавиться от 10 лишних кг.Эффективная методика по снижению массы тела была построена с учетом всех потребностей человека, имеющего лишний вес. Но в то же время она предназначена для экспресс-борьбы с ожирением.Главная фишка диеты "обман зрения" состоит в том, человек будет кушать, каждый раз обманывая свой мозг и употребляя при этом гораздо меньше калорий, нежели ранее.- убрать с кухни большие тарелки и кушать только из блюдец и небольших пиал;- тоже самое касается и приборов - воспользуйтесь детскими вилками и чайными ложками;- мелко нарезайте продукты, которые будете кушать из блюдечка, и тщательно их пережевывайте;- не накладывайте еду "с горкой" или даже целую пирамиду, ведь вам нужно сократить порции и обмануть зрение, а не попытаться ввести в заблуждение саму методику;- убрать из рациона жирные, калорийные, жареные, сладкие продукты, а также газированные и алкогольные напитки;- откажитесь от посуды вообще, если она окрашена в возбуждающий аппетит цвет, например красный и оранжевый, а лучше - ешьте из блюдей голубого и зеленого цветов, они как раз угнетают чувство голода.Если вы будете жестко соблюдать вышеописанные правила диеты "обман зрения", то уже через несколько недель заметите, что вес значительно снизился. Этой методики диетологи разрешают придерживаться до тех пор, пока ваш вес не станет нормальным.