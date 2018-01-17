Кокосовое масло снижает риск инсультов и инфарктов

Если каждый день на протяжении четырех недель принимать кокосовое масло, можно снизить риск развития болезней сердца, в том числе инсульта и инфаркта. Об этом говорится в новом исследовании Кембриджского университета.В исследовании участвовали 94 добровольцев в возрасте 50-75 лет. На начало исследования ни у кого не фиксировались кардиологические болезни или диабет. Добровольцев разбили на три группы и попросили употреблять 50 граммов (примерно три столовые ложки) кокосового масла, оливкового масла или несоленого сливочного масла ежедневного в течение четырех недель. Эксперты хотели проверить, как потребление указанных жиров повлияет на уровень холестерина у добровольцев.Оказалось, добровольцы, потреблявшие сливочное масло, в среднем демонстрировали 10%-й рост показателей липопротеинов низкой плотности ("вредного холестерина"). При этом, никакого позитивного эффекта сливочное масло не производило. В группе потреблявших оливковое масло наблюдалось незначительное снижение показателей липопротеинов низкой плотности и 5%-й рост уровня липопротеинов высокой плотности ("полезного холестерина"). А вот в группе людей, потреблявших кокосовое масло, отмечалось самое значительное повышение концентрации липопротеинов высокой плотности (в среднем 15%-й скачок).