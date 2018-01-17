Цены на жизненно важные лекарства снова упали

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В Росздравнадзоре подсчитали, насколько сильно изменилась стоимость лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших средств за 12 месяцев 2017 года. Оказалось, что по итогам года цена препаратов значительно снизилась – на 1,8%. Это максимальный показатель за прошедшие пять лет. При этом заметнее всего упали цены на самые дешевые лекарства, стоимость которых не превышает 50 рублей. Ранее сообщалось, что эти средства могут и подорожать, так как производителям невыгодно их выпускать, однако этого не произошло. Наименьшим падением цены отметилась категория лекарственных средств дороже 500 рублей – только 1%. В средней ценовой категории – от 50 до 500 рублей – лекарства подешевели на 1,9%. Год назад ответственные ведомства сообщали о росте цен на лекарства – от 0,9% до 1,6% в зависимости от стоимости.В Национальной фармацевтической палате «Известиям» рассказали, что за последний год россияне стали чаще приобретать именно лекарства из списка ЖНВЛП, особенно отечественного производства. Люди предпочитают покупать недорогие аналоги импортных лекарственных средств. Представители Минздрава уточнили, что снижение стоимости произошло в результате эффективной работы политики государственного регулирования цен. В этом году перечень ЖНВЛП дополнительно расширили, добавив в него еще 68 наименований. Эксперты также предполагают, что, скорее всего, цены на жизненно важные лекарственные средства будут падать и дальше.