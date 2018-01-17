Цены на жизненно важные лекарства снова упали
В Национальной фармацевтической палате «Известиям» рассказали, что за последний год россияне стали чаще приобретать именно лекарства из списка ЖНВЛП, особенно отечественного производства. Люди предпочитают покупать недорогие аналоги импортных лекарственных средств. Представители Минздрава уточнили, что снижение стоимости произошло в результате эффективной работы политики государственного регулирования цен. В этом году перечень ЖНВЛП дополнительно расширили, добавив в него еще 68 наименований. Эксперты также предполагают, что, скорее всего, цены на жизненно важные лекарственные средства будут падать и дальше.
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Добавил labus в категорию Фармакология
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