Ученые обнаружили в посудомоечных машинах опасные бактерии

В посудомоечных машинах могут скрываться смертельно опасные бактерии, предупреждают ученые из Люблянского университета в Словении.В ходе испытаний специалисты проанализировали 24 резиновых уплотнения в посудомоечных машинах, а также изучили водоснабжение техники. Результаты показали, что многие посудомоечные машины содержат бактерии кишечной палочки, включая штамм E.coli, который вызывает опасное для жизни людей пищевое отравление. Посудомоечные машины также содержат бактерии Pseudomonas, вызывающие инфекции грудной клетки, и бактерии Acinetobacter, которые связаны с инфекциями мочевыводящих путей и кожи, а также со смертельно опасными сердечными проблемами. Помимо этого, в посудомоечных машинах также часто содержатся грибки, такие как грибок Candida, который вызывает молочницу.Хотя указанные бактерии обычно безвредны, заражение ими может оказаться фатальным для людей с ослабленной иммунной системой, например, тех, кто проходит химиотерапию или трансплантацию органов. Эксперты полагают, что бактерии и грибки попадают в посудомоечные машины через водопроводную воду, которая их снабжает, а также через зараженную пищу.Исследователи отмечают, что риск заражения можно уменьшить, позволяя посудомоечным машинам остывать перед их открытием, а также вытирая резиновые уплотнения после каждого использования. По словам ученых, патогены могут попасть в дом через горячий воздух, создаваемый во время работы посудомоечной машины, поэтому не следует открывать их до тех пор, пока они не остынут. Воздействие патогенов также можно свести к минимуму, протирая после каждого сеанса работы резиновое уплотнение, которое окружает дверцы посудомоечной машины, чтобы предотвратить накопление бактерий и грибков. Микробы часто прячутся на резиновом уплотнении, так как это защитная среда против горячей и влажной внутренней среды посудомоечной машины.