Как уменьшить талию и бедра за 2 недели: несложные методы

Эксперты подсказали, что делать тем, кто хочет быстро уменьшить объем талии и бедер.Британские диетологи и фитнес-инструкторы создали план, который может помочь любому желающему похудеть в бедрах и талии всего за две недели. Конечно, при большом избытке массы тела не стоит надеяться на сильно заметные результаты, но все-таки первый шаг на пути к стройному телу, подтянутым ягодицам и плоскому животу вы сделаете, если будете соблюдать рекомендации экспертов.Этот совет вы, наверное, слышите уже не в первый раз. Эффективность похудения за счет употребления большого количества воды доказана экспертами. Во-первых, вода хорошо очищает ЖКТ. Во-вторых, употребляя много воды, вам будет меньше хотеться есть.Желательно выполнять такие упражнения: скручивания, выпады, планка, вакуум, приседания, подъем ног в положении лежа и так далее.Чем реже человек ест, тем медленнее у него работает пищеварительная система, а при замедленном обмене веществ объемы тела не так быстро уменьшаются. Естественно, о вреде больших порций еды и говорить не стоит, ведь так у вас похудеть не получится никогда.Немногим известно, что регулярный недосып и отсутствие полноценного отдых - стресс для организма, при котором он не может отдавать лишние килограммы, соответственно талия и бедра будут обрастать жирком. Поэтому старайтесь вечером после работы отдыхать, занимаясь любимым хобби, тренируясь в зале или общаясь с родными, а за ночь спать не менее 7 часов.Возможно, отказаться от соли навсегда у вас не получится, да это и не нужно, ведь небольшое количество ее все-таки полезно для здоровья. А вот рафинированный сахар ничего хорошего вашему организму не дает, а только лишь провоцирует набор лишней массы тела, загрязнение сосудов, проблемы с кожей и волосами.Если вам есть еще, что сбрасывать, и фигура - далека до идеала, тогда можете использовать советы британских специалистов и дальше, пока не добьетесь желаемого результата.