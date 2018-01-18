В средневековой эпидемии чумы крысы не виноваты



разносчиками были крысы;



болезнь передавалась воздушно-капельным путем;



разносчиками были блохи и вши, жившие на теле людей и их одежде.



Команда ученых из Норвегии и Италии пришла к выводу, что разносчиками инфекции во время эпидемии бубонной чумы в Европе были вовсе не крысы. Страшная эпидемия чумы, также называемой «черной смертью», унесла в 14 веке жизни миллионов людей. По предположительным данным в период с 1347 по 1351 годы от чумы умерли 25 миллионов человек – примерно треть населения Европы в те годы.Профессор Нильс Стенсет (Nils Stenseth) из Университета Осло (University of Oslo) поясняет, что основными переносчиками заболевания в те годы были вовсе не крысы, а люди. Заражение чумой происходило при укусе блох или платяных вшей, которые из-за антисанитарии в большом количестве распространились среди жителей.Ученые пришли к таким выводам, изучив данные о смертности жителей в 9 европейских городах. Авторы предложили три модели распространения чумы:Исследователи проанализировали имеющиеся данные с учетом каждой из моделей. В 7 из 9 случаев «рабочей» оказалась модель, в которой разносчиками «черной смерти» были человеческие паразиты. Авторы считают, что скорее всего это были вши, при укусе которых возбудитель болезни попадал в кровь. «Если бы разносчиками чумы были крысы, то заболевание не распространилось бы так быстро», – говорит Стенсет. Во время эпидемии чумы такое промежуточное звено как крысы не играло важной роли – болезнь передавалась непосредственно от человека человеку.Чумой люди болеют и в наши дни: по данным Всемирной организации здравоохранения в период с 2010 по 2015 год было зарегистрировано 3248 случаев заболевания чумой, 584 из которых закончились гибелью пациентов.