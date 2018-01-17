Фастфуд сравнили с опасными болезнями, с точки зрения влияния на иммунитет

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Боннский университет выяснил, как вредные продукты влияют на иммунитет. Оказывается, иммунная система ведет себя так, будто находится под серьезной атакой. Фастфуд делает иммунные клетки более агрессивными, что повышает риск развития ряда недугов. Причем, негативные эффекты сохраняются долго, даже если человек перейдет на здоровый рацион.Это отчасти объясняет связь фастфуда и отвердевания сосудов (происходит за счет отложений жиров и иммунных клеток). Итак, ученые провели работу с мышами и людьми. В рамках тестов с грызунами животных кормили вредными продуктами. И в итоге у них развился мощный иммунный ответ - увеличивалось число иммунных клеток в крови, особенно гранулоцитов и моноцитов. Значит, включались иммунные клетки-предшественники в костном мозге.А у людей в отдельных случаях наблюдались генетические изменения, говорящие об активации инфламмасом. Это особый белковый комплекс в макрофагах и нейтрофилах, который приводит к запуску воспалительной реакции при контакте клетки с микроорганизмами. Он играет важную роль в системе врожденного иммунитета. И инфламмасомы сами уже провоцируют эпигенетические изменения. Результат - иммунная система очень активно реагирует даже на самый малый раздражитель. Более того, активированные иммунные клетки начинают быстро мигрировать в сторону стенок кровеносных сосудов. Это повышает риск разрыва сосудов, образования тромбов.