Фастфуд сравнили с опасными болезнями, с точки зрения влияния на иммунитет
Это отчасти объясняет связь фастфуда и отвердевания сосудов (происходит за счет отложений жиров и иммунных клеток). Итак, ученые провели работу с мышами и людьми. В рамках тестов с грызунами животных кормили вредными продуктами. И в итоге у них развился мощный иммунный ответ - увеличивалось число иммунных клеток в крови, особенно гранулоцитов и моноцитов. Значит, включались иммунные клетки-предшественники в костном мозге.
А у людей в отдельных случаях наблюдались генетические изменения, говорящие об активации инфламмасом. Это особый белковый комплекс в макрофагах и нейтрофилах, который приводит к запуску воспалительной реакции при контакте клетки с микроорганизмами. Он играет важную роль в системе врожденного иммунитета. И инфламмасомы сами уже провоцируют эпигенетические изменения. Результат - иммунная система очень активно реагирует даже на самый малый раздражитель. Более того, активированные иммунные клетки начинают быстро мигрировать в сторону стенок кровеносных сосудов. Это повышает риск разрыва сосудов, образования тромбов.
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