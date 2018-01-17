Эти семь пряностей согреют вас в морозные дни

Зимой организм человека испытывает нехватку тепла, витаминов и минералов. Из-за калорийного питания замедляется обмен веществ и самочувствие ухудшается в целом. Поэтому эксперты советуют включить в рацион питания пряности, которые, помимо согревания, улучшают состояние здоровья, насыщая кровь полезными веществами.- обладает разжижающим кровь свойством, за счет чего кровообращение усиливается и человек не замерзает на холоде.- воздействует на кроветворную систему точно также, как и корица. К тому же, свежий корень имбиря активно сжигает жировые клетки и не позволяет им откладываться, увеличивая массу тела человека.- укрепляет стенки кровеносных сосудов и препятствует образованию тромбов, а еще стимулирует пищеварение и ускоряет обмен веществ, положительно влияя на производство новых иммунных клеток.- действует на кишечник, как мощный раздражитель, усиливающий перистальтику. Еще один плюс гвоздики заключается в том, что благодаря ей в ежедневном меню органы желудочно-кишечного тракта самоочищаются. Соответственно, в сосудах не накапливаются вредные вещества и ничего не препятствует нормальному кровообращению.- насыщает кровь полезными микроэлементами и предотвращает снижение уровня гемоглобина. Эта пряность является отличным поставщиком питательных веществ для организма человека, благодаря чему он не замерзнет даже в самый морозный день.- ускоряет кровообращение и положительно воздействует на работу сердечной мышцы, а также улучшает работу пищеварительной системы, поэтому организму будет проще адаптироваться к низкой температуре воздуха.- очищает кровеносные сосуды и предупреждает гипертонию, но самое главное - эта пряность повышает тонус организма, а это означает, что никакие морозы человеку, употребляющему кардамон регулярно, не страшны.Желательно употреблять напитки и блюда с пряностями перед выходом на улицу или по возвращению домой, тогда вы сами сможете оценить степень их пользы, согревшись за пять минут.