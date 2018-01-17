Вот что с вами будет, если вы перестанете заниматься сексом

1. Вы чаще болеете.

2. У вас повышается уровень стресса.

3. Вам трудно возбудиться.

4. У вас меняются сны.

5. Со временем у вас пропадает желание заниматься сексом.

6. Увеличивается дистанция между вами и партнёром.

7. У вас падает самооценка.

8. У вас возрастает риск рака.

Согласитесь, с такими причинами мы все просто обязаны регулярно заниматься сексом! Это же необходимо для здоровья!

Мало что способно так повысить настроение и увлечь, как одна из прекраснейших в мире забав, пишет The Health Awareness. Но многие недооценивают важность здорового, регулярного секса.Сейчас мы расскажем вам, почему вам не следует отказываться от секса. Вот что происходит с вашим телом, когда вы перестаёте заниматься сексом:Если вы долго не занимаетесь сексом, ваша иммунная система существенно ослабевает. Это означает, что микробам проще пробраться в ваш организм и заразить вас гриппом или простудой. Так что секс избавляет вас от необходимости пить чай с малиновым вареньем!Секс — отличный способ понизить уровень стресса. Регулярный секс понижает количество гормонов стресса и делает вас более расслабленными. Без секса вы превращаетесь в бомбу замедленного действия!Как ни странно, это чистая правда: отсутствие регулярной практики часто приводит к тому, что человек не может испытывать возбуждения. У мужчин это проявляется в проблемах с эрекцией, у женщин — в неспособности достичь оргазма. Так что не прекращайте практиковаться, чтобы всегда заводиться с пол-оборота!У некоторых людей нерегулярная половая жизнь вызывает странные сны. Например, вам могут сниться сексуальные сцены, либо вы можете испытывать оргазм во сне.Если ваш организм замечает, что ваш период сексуального воздержания затянулся, он снижает выработку половых гормонов. Через какое-то время вам уже не хочется секса, а ваше либидо меняется. Всё это признаки недостатка половых гормонов.Когда состоящие в отношениях люди редко спят друг с другом, межличностная дистанция между ними растёт. В итоге вы начинаете сомневаться в партнёре и находить других людей более привлекательными.Неудивительно, что у человека, которого никто не хочет, падает самооценка. Но отсутствие секса также плохо сказывается на самочувствии и может даже привести к депрессии. Исследования свидетельствуют, что регулярный секс помогает справиться с депрессией и по эффективности почти сравним с антидепрессантами!У мужчин, которые долгое время не имеют секса, повышается риск заболеть раком предстательной железы. Так что устраивайте себе иногда разрядку — это понижает риск раковых заболеваний!И обязательно поделитесь этой статьёй с друзьями — вдруг они не догадываются?