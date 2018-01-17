Вот что с вами будет, если вы перестанете заниматься сексом
Сейчас мы расскажем вам, почему вам не следует отказываться от секса. Вот что происходит с вашим телом, когда вы перестаёте заниматься сексом:
1. Вы чаще болеете.
Если вы долго не занимаетесь сексом, ваша иммунная система существенно ослабевает. Это означает, что микробам проще пробраться в ваш организм и заразить вас гриппом или простудой. Так что секс избавляет вас от необходимости пить чай с малиновым вареньем!
2. У вас повышается уровень стресса.
Секс — отличный способ понизить уровень стресса. Регулярный секс понижает количество гормонов стресса и делает вас более расслабленными. Без секса вы превращаетесь в бомбу замедленного действия!
3. Вам трудно возбудиться.
Как ни странно, это чистая правда: отсутствие регулярной практики часто приводит к тому, что человек не может испытывать возбуждения. У мужчин это проявляется в проблемах с эрекцией, у женщин — в неспособности достичь оргазма. Так что не прекращайте практиковаться, чтобы всегда заводиться с пол-оборота!
4. У вас меняются сны.
У некоторых людей нерегулярная половая жизнь вызывает странные сны. Например, вам могут сниться сексуальные сцены, либо вы можете испытывать оргазм во сне.
5. Со временем у вас пропадает желание заниматься сексом.
Если ваш организм замечает, что ваш период сексуального воздержания затянулся, он снижает выработку половых гормонов. Через какое-то время вам уже не хочется секса, а ваше либидо меняется. Всё это признаки недостатка половых гормонов.
6. Увеличивается дистанция между вами и партнёром.
Когда состоящие в отношениях люди редко спят друг с другом, межличностная дистанция между ними растёт. В итоге вы начинаете сомневаться в партнёре и находить других людей более привлекательными.
7. У вас падает самооценка.
Неудивительно, что у человека, которого никто не хочет, падает самооценка. Но отсутствие секса также плохо сказывается на самочувствии и может даже привести к депрессии. Исследования свидетельствуют, что регулярный секс помогает справиться с депрессией и по эффективности почти сравним с антидепрессантами!
8. У вас возрастает риск рака.
У мужчин, которые долгое время не имеют секса, повышается риск заболеть раком предстательной железы. Так что устраивайте себе иногда разрядку — это понижает риск раковых заболеваний!
Согласитесь, с такими причинами мы все просто обязаны регулярно заниматься сексом! Это же необходимо для здоровья!
И обязательно поделитесь этой статьёй с друзьями — вдруг они не догадываются?
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил med2ru в категорию Разное
Добавить комментарий