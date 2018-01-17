От боли в седалищном нерве можно избавиться за 10 минут!
Отдых помогает временно облегчить состояние, но не решает проблему.
Кроме боли могут появиться другие симптомы, например, дискомфорт во время сидения, тяжесть в ногах, покалывание и т. д.
Если вы один из тех, кто страдает болями седалищного нерва, то вы точно знаете, о чем мы говорим.
Но хорошая новость в том, что, в конце концов, появилось решение этой проблемы!
Вот простой метод, который может избавить вас от болей всего за 10 минут!
Это нужно делать перед сном. Внимательно следуйте инструкциям.
1. Налейте в ведро около 10 литров воды.
2. Вода должна быть самой высокой температуры, которую могут выдержать ваши ноги.
3. Затем добавьте горсть соли и 1,5 литра яблочного уксуса.
4. Хорошо взболтайте эту смесь.
5. Поставьте ноги в ведро и держите их там до тех пор, пока вода не остынет.
6. Затем сполосните ноги, заверните их в сухое полотенце и сразу ложитесь спать.
7. Держите свои ноги в тепле. Рекомендуется спать, обернув их полотенцем, простыней или одеялом, чтобы ногам было очень горячо.
На следующий день ходите только в тапочках. Снимайте их только в душе.
Боль исчезнет уже после первой процедуры. Повторяйте эту процедуру каждые 6 месяцев или когда вы снова почувствуете боль. Поверьте мне, результаты вас поразят!
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