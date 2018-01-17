Насморк: как с ним бороться, советуют медики

Как избавиться от такого противного недуга, как насморк? Давайте разберемся, что это такое и как ним бороться.Острый ринит, или насморк, — это воспаление слизистой оболочки полости носа. Многие люди считают, что насморк — недуг не опасный и можно его не лечить. Но насморк опасен своими осложнениями — синуситом, гайморитом и другими заболеваниями. Насморк развивается из-за ослабления иммунных сил организма.При хорошей реактивности организма, а также раннем и адекватном лечении, ринит может исчезнуть за 2-3 дня, а при сниженном иммунитете затянется до 3-4 недель с риском перехода в хроническую форму.При первых признаках насморка следует принять горячую ванну, а затем поставить горчичники на область икроножных мышц или подошвы стоп. После ванны можно выпить чай с малиной или липой и лечь в постель. Нос промывать физраствором. Если же болезнь затянулась, то придется применять противовирусные препараты внутрь и наружно на слизистую полости носа. Также применяют сосудосуживающие препараты для облегчения дыхания. Любые капли не следует применять больше недели, а в случае с сосудосуживающими — не более трех дней.На время заболевания соблюдайте диету. Исключите белый хлеб, молоко, сахар. Много пейте: зеленый чай с лимоном, настой ромашки, липы, мяты, шиповника, шалфея или отвар черной смородины, малины. Помните, что при насморке надо греть ноги, а не нос. Греть нос бесполезно, а в некоторых случаях еще и опасно. Можно помассировать симметрично расположенные точки на переносице у основания бровей, на кончике носа с боковых поверхностей, под крыльями носа.Проветривайте комнату, увлажняйте воздух аромалампой с ароматами пихты, можжевельника, ели, сосны, чайного дерева, цитрусов.