Ученые выяснили, от чего зависит отношение детей к пожилым людям

У детей, имеющих хорошие отношения с их бабушками и дедушками, реже формируются предубеждения против пожилых людей. К такому выводу пришли исследователи из Льежского университета. В их исследовании принял участие 1161 человек в возрасте от 7 до 16 лет, пишет UPI.com.

Участники ответили на вопросы о пожилых людях, старении и об отношениях с бабушкой и дедушкой. Также исследователи собрали данные о бабушках и дедушках участников, в том числе о состоянии их здоровья. Отношение большинства детей к пожилым людям было позитивным или нейтральным. Девочки немного чаще мальчиков относились к пожилым людям положительно.

Самыми предвзятыми оказались дети в возрасте от 7 до 9 лет, а наименее предвзятыми - участники 10-12 лет. В возрасте 13-16 лет у некоторых вновь появлялись предубеждения. Вероятность предубеждений существенно повышалась из-за низкого качества отношений с бабушками и дедушками. Кроме того, предубеждения чаще были у тех участников, чьи бабушки и дедушки имели проблемы со здоровьем.
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