"Правила пяти С" спасут вас от опасных болезней
Что же это за правила такие? Они основаны на исследованиях британских ученых, которые выясняли, как бороться с вирусами. В частности, они вывели первое правило из «пяти С». Секс, причем регулярный, помогает организму бороться с вирусами.
Сало — это второе «С» — как продукт, богатый жирными кислотами, укрепляет иммунитет. Ну и все другие продукты, которые содержат жирные кислоты, например семга. Сон — это третье «С». Те, кто имеют здоровый сон, меньше болеют.
Спорт — четвертое «С». Каждый день уделяйте физическим нагрузкам хотя бы 20 минут, и вы забудете про многие недомогания. И наконец, пятое «С» — это свет, причем солнечный. Выходите гулять каждый день, даже в пасмурную погоду, потому что ультрафиолет оказывает свое влияние и через тучи.
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