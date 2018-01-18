"Правила пяти С" спасут вас от опасных болезней

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Как сохранить здоровье суровой зимой, а попросту говоря, меньше простужаться? По мнению российского ученого Валерия Свистушкина, сделать это просто, если выполнять «правила пяти С».Что же это за правила такие? Они основаны на исследованиях британских ученых, которые выясняли, как бороться с вирусами. В частности, они вывели первое правило из «пяти С». Секс, причем регулярный, помогает организму бороться с вирусами.Сало — это второе «С» — как продукт, богатый жирными кислотами, укрепляет иммунитет. Ну и все другие продукты, которые содержат жирные кислоты, например семга. Сон — это третье «С». Те, кто имеют здоровый сон, меньше болеют.Спорт — четвертое «С». Каждый день уделяйте физическим нагрузкам хотя бы 20 минут, и вы забудете про многие недомогания. И наконец, пятое «С» — это свет, причем солнечный. Выходите гулять каждый день, даже в пасмурную погоду, потому что ультрафиолет оказывает свое влияние и через тучи.