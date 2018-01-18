Энергетики опасны даже в небольших количествах

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В исследовании ученых из Университета Ватерлоо приняли участие 2055 добровольцев в возрасте 12 до 24 лет. Исследователи выяснили, что больше 50% участников сталкивались с побочными эффектами энергетических напитков. При этом большая часть добровольцев употребляла меньше рекомендуемой нормы (1-2 энергетиков в день), сообщает The Daily Mail.У 24,7% участников из-за употребления энергетических напитков учащалось сердцебиение. У 24,1% появлялись проблемы со сном. Примерно у 18,3% энергетики вызывали головную боль. 5,1% сталкивались с тошнотой, рвотой или диареей. 5% обращались за медицинской помощью в связи с симптомами. 3,6% добровольцев сообщили о боли в груди. А у 0,2% энергетики спровоцировали судорожные приступы.По словам экспертов, в энергетических напитках может содержаться около 160 миллиграммов кофеина. 11-летним детям не рекомендуется в день употреблять больше 105 миллиграммов кофеина. У 10-летнего мальчика отравление кофеином может произойти после употребления 80 миллиграммов. А у 12-летнего мальчика серьезные побочные эффекты могут проявиться после употребления 100 миллиграммов. Особенно опасен кофеин при физических нагрузках и в сочетании с алкоголем.