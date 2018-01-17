От какой одежды стоит отказаться

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Всем известно, что тесные бюстгальтеры, высокие каблуки, узкие джинсы и обувь на плоской подошве опасны для здоровья. Оказывается, этим список вредной одежды не ограничен.Нанести вред здоровью могут и меховые наушники. Они «обманывают» организм: голова замерзает, а человек этого не чувствует. В результате могут возникнуть спазмы сосудов мозга. Также стоит отказаться и от перчаток без пальцев.Большая и удобная сумка, в которую можно сложить все необходимое, опасна для позвоночника — из-за своей тяжести. Если все же приходится носить что-то тяжелое, необходимо постоянно менять способ переноски — в одной руке, в другой, на плече и т. д.Одежда из синтетики, которая считается вредной, может оказаться даже более безопасной, чем вещи из хлопка. Дело в том, что современные синтетические ткани сильно отличаются от существовавших в прошлом веке. А в состав дешевого хлопкового материала могут входить токсичные красители.