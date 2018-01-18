Раннее начало менструаций повышает риск развития инфарктов и инсультов
По словам специалистов, раннее половое созревание – до 13 лет – приводит к тому, что женщины чаще страдают от инфаркта или инсульта в более поздней жизни, и это может быть связано с тем, что такие женщины склонны к снижению кровотока в организме. Это, в свою очередь, может привести к уменьшению количества кислорода, достигающего мозга, вызывая отмирание тканей мозга и приводя к потенциально смертельному сердечному приступу, предупреждают ученые. Чтобы прийти к таким выводам, исследователи изучили 267440 женщин в возрасте до 69 лет.
Полученные результаты показывают, что девочки, которым не исполнилось 12 лет, когда у них началась первая менструация, должны чаще проходить обследование сердца, отмечают медики.
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