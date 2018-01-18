Раннее начало менструаций повышает риск развития инфарктов и инсультов

Новое исследование ученых из Оксфордского университета предполагает, что девочки, у которых менструации появились до наступления 12 лет, имеют на 10% более высокий риск возникновения сердечного приступа или инсульта по сравнению с девочками, у которых менструации начались в 13 лет и старше. Кроме того, эти представительницы слабого пола могут иметь риск развития осложнений во время беременности, раннюю менопаузу и гистерэктомию – все эти факторы связаны с высокими шансами стать жертвами сердечно-сосудистых заболеваний, говорят эксперты.По словам специалистов, раннее половое созревание – до 13 лет – приводит к тому, что женщины чаще страдают от инфаркта или инсульта в более поздней жизни, и это может быть связано с тем, что такие женщины склонны к снижению кровотока в организме. Это, в свою очередь, может привести к уменьшению количества кислорода, достигающего мозга, вызывая отмирание тканей мозга и приводя к потенциально смертельному сердечному приступу, предупреждают ученые. Чтобы прийти к таким выводам, исследователи изучили 267440 женщин в возрасте до 69 лет.Полученные результаты показывают, что девочки, которым не исполнилось 12 лет, когда у них началась первая менструация, должны чаще проходить обследование сердца, отмечают медики.