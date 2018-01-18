Комаровский о вакцинации от кори: На пороге еще более страшное

Авторитетный детский врач Евгений Комаровский заявил о необходимости вакцинации от кори, поскольку после вспышки заболевания может возникнуть эпидемия дифтерии. Об этом он сообщил у себя в Facebook.Комаровский напомнил, что корь - это летучая вирусная инфекция, которая распространяется на расстояние до 100 метров, и уберечься от нее не получится ни у детей, ни у взрослых, которые болеют гораздо тяжелее.По его словам, во время эпидемии сроки вакцинации в 1 год и в 6 лет могут сдвигаться.Врач подчеркнул, что самое страшное, что вслед за корью "на пороге стоит дифтерия, смертность от которой достигает 50%, если вовремя не ввести противодифтерийную сыворотку, которой в Украине нет вообще"."Поэтому с дифтерией так быстро создать иммунитет не получится", - сказал Комаровский.Он объяснил, что детям требуется шестикратное введение по четкому графику, а взрослым - ревакцинация каждые 10 лет."Дифтерия - это не один на тысячу умирает, а каждый десятый заболевший умирает, с сывороткой в стране - напряженка. Дифтерия придет обязательно, это не корь, это гораздо хуже, гораздо опаснее", - отметил Комаровский.Врач уточнил, что самое страшное, когда общество принимает решение прививаться, а половина населения этого не делает."Это приводит к тому, что болеть начинают взрослые. А взрослые болеют намного тяжелее детей и тогда цена кори намного возрастает. Корь лечится только в инфекционных больницах. Это одна их главных особенностей кори. Половина случаев заболеваемости кори не попадает в информационное поле. Вакцина от кори есть в свободном доступе в неограниченном количестве", - уточнил Комаровский.