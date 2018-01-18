11 правил питания для красивой фигуры

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Каждая женщина хочет иметь стройную фигуру, а каждая ли знает, как нужно правильно питаться? Приводим для вас, дорогие женщины, список основных правил здорового питания.1. Выпивайте достаточное количество воды в течение суток. Это количество определяется из расчета: 30 мг воды на 1 кг веса.2. За 20-30 минут до еды выпивайте стакан воды.3. Не пейте холодную воду во время еды.4. Перед едой старайтесь съедать порцию салата. Он содержит мало калорий и дает ощущение сытости.5. При заправке салатов следует избегать жирных соусов. Лучше использовать несладкий натуральный йогурт, чем майонез.6. Если Вы любите сладкое, то предпочтение отдавайте сухофруктам и желейному мармеладу.7. Используйте «правило двух тарелок». Делите свою порцию пополам, разложив на 2 тарелки и только, если Вы чувствуете, что Вам недостаточно половины порции съедаете оставшуюся.8. Выбираете сыр в качестве закуски с содержанием жира не более 20%.9. Молоко выбирайте с содержанием жира не более 1,5 %.10. Помните, что у жареной птицы самая вредная и жирная часть – это хрустящая корочка. От нее стоит совсем отказаться.11. Никогда не доедайте за другими и не ешьте с целью только, чтобы продукт не успел испортиться. Возьмите для себя за правило всегда немного оставлять на тарелке.