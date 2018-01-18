Эксперты назвали полезные свойства картофельного сока

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В свежем картофельном соке присутствует множество минералов и витаминов, которые в свою очередь благоприятно влияют на волосы и кожу, способствуя их росту и укреплению.Чтоб отжать сок лучшего всего выбирать картофель следующих сортов: красный или розовый. Возьмите несколько картофелин и пропустите через мясорубку, или же измельчите в блендере.Затем из полученной кашицы отожмите весь сок и дайте ему отстояться 1.5 минуты. После прошедшего времени аккуратно слейте сок, а осадок, который остался на дне, можете вылить. Полученную жидкость из картофеля необходимо сразу же использовать, в первые 10-15 минут, иначе он потом начинает темнеть и утрачивать все свои полезные свойства.Использовать еще можно для самых разнообразных целей. Например, им хорошо протирать лицо при появлении первых морщинок. Проделывать такую простую процедуру нужно два раза за день: с утра и на ночь. Спустя неделю вы заметите, что ваша кожа полностью разгладилась.Если каждое утро вы просыпаетесь с синяками и кругами под глазами, то картофельный сок это самое необходимо, что нужно для того чтобы избавиться от них. Просто возьмите чистый ватный диск и промочите его в свежевыжатом соке. Затем приложите намоченный диск на 20-25 минут и ваша утренняя проблема исчезнет.Для того чтобы сделать цвет лица светлее нужно просто каждый день протирать лицо диском, смоченным в свежем соке из картофеля.Чтобы кожа на лице все время выглядела здоровой и сияющей нужно несколько раз в неделю делать маску из картофельного и лимонного сока, которые берутся в равных пропорциях.При наличии тонких и слабых волос можно 1-2 раза в неделю делать маску, в состав которой входит картофельный сок. Возьмите по 1 ложке меда, сока и смешайте с 1 белком из яйца. Полученную смесь нанесите на волосы, замотайте пакетом и полотенцем. Выдержите не менее 2 часов и потом тщательно смойте водой.