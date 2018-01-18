Эксперты посоветовали, как избежать болезней

Для того чтобы обеспечить себе полноценное здоровье, мало вести здоровый образ жизни. Необходимо также предпринимать профилактические меры для борьбы с теми или иными возможными заболеваниями. Всячески повышать защитные силы организма.В повседневной жизни старайтесь как можно больше двигаться, не сидеть на месте. Даже если ваша должность не требует особого перемещения. А вместо медицинских препаратов лучше всего лечиться водой (горячей, холодной, кислой, гомеопатической и талой), лечебными травами и растениями. Но всё это делается в случае незначительного недуга. Например, при небольшом повышении температуры, боли в горле или насморке. Таким образом организм закалится и укрепляется иммунная система пациента.Также необходимо включать в свой рацион большое количество овощей, зелени и фруктов. Желательно те, которые растут у вас на даче, без ГМО. Это своего рода продукты-антибиотики. Наиболее распространённые из них: картофель, столовая свекла, болгарский перец, белокочанная капуста, морковь, зелёный горошек, огурцы, чеснок, сельдерей и лук репчатый.Можно также прибегнуть к зимнему оконному земледелию. То есть на подоконнике в кухне или какой-либо жилой комнате, на балконе выращивать зелень. Потому что зимой и ранней весной человеческий организм остро нуждается в витаминах. Такую зелень (чаще всего — перья зелёного лука) полезно крошить в суп, добавлять в салат, картошку, яичницу или просто жевать с хлебом, салом и солью.Зелень, выращенная в подобных условиях, благотворно влияет на кровеносную, пищеварительную и дыхательную систему. У человека нормализуется обмен веществ. Работа печени и моче-половой системы заметно улучшается!