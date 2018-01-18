Что делать, если трескаются губы?

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Холодная погода за окном и ветер является причиной появления всевозможных трещин на губах. В этом уверены 90% женщин. В действительности же этому способствует целый ряд причин. Почему же трескаются губы на самом деле и как их лечить?Зима тяжелое время года, как для организма, так и для нашей кожи. Морозная и в то же время ветреная погода часто приводит к образованию небольших трещин. Вдобавок перепады температуры великолепно играют свою роль. Войдя в теплое помещение губы, получают долгожданное увлажнение. Но как только вы покидаете комнату, и выходите на улицу, кожа губ охлаждается, в итоге - микротравмы. Подумаешь микротравмы, они же совсем незаметны, однако в них причина последующих трещин.Ох, уж это лето замечательная погода солнце, кто бы мог подумать, что в этот сезон вообще могут быть какие-либо проблемы с губами. Почему-то мы все забываем о том, что летом ветер никуда не девается, а с ним и испарение влаги.Добавив к этому коктейлю купание в морской соленой воде, вы получите еще большую потерю влаги, что приведет к образованию трещин. Кроме того мы не следим за количеством воды выпиваемой в день, в то время как наш организм ее активно теряет.Людям, страдающим хроническим насморком и не только приходится хуже всех, поскольку они вынуждены в силу обстоятельств дышать через рот, что часто приводит к появлению мельчайших трещин на губах во время разговора, трапезы или питья напитков.Бороться с этой проблемой нужно и можно! Достаточно придерживаться определенных правил.Обеспечьте организму необходимое ему количество влаги, но не менее 2-х литров в день.Регулярно наносите на губы бальзамы, масла и разные увлажняющие средства. Выбирая гигиеническую помаду, отдайте предпочтение той, в которой присутствует вазелин.