Названы лучшие продукты для омоложения мозга
Специалисты обнародовали данные своего исследования, которые свидетельствуют о том, что ежедневное употребление зелени или салата благотворно влияет на память и мыслительные способности. Даже одной порции зеленых листовых овощей в день достаточно для того, чтобы омолодить мозг.
Медики привели данные людей, которые ели салаты ежедневно, и сравнили их с данными тех, кто не ел листовые овощи. Выяснилось, что мозги салатоедов работали лучше настолько, словно они были на 10 лет моложе.
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Добавил stefan в категорию Неврология
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