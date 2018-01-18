Названы лучшие продукты для омоложения мозга

Какое блюдо омолаживает мозг? На этот вопрос дали ответ ученые из Великобритании.Специалисты обнародовали данные своего исследования, которые свидетельствуют о том, что ежедневное употребление зелени или салата благотворно влияет на память и мыслительные способности. Даже одной порции зеленых листовых овощей в день достаточно для того, чтобы омолодить мозг.Медики привели данные людей, которые ели салаты ежедневно, и сравнили их с данными тех, кто не ел листовые овощи. Выяснилось, что мозги салатоедов работали лучше настолько, словно они были на 10 лет моложе.