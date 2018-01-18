Обнаружен источник смертельной респираторной инфекции

Недавно ученые выяснили происхождение возбудителя острого респираторного синдрома: его принесли летучие мыши, живущие в одной пещере на территории Китая.Исследователи из Китайской академии наук пять анализировали геном вируса SARS, выделенного у нескольких видов подковообразных летучих мышей, гнездящихся в пещере на территории провинции Юньнань. В целом, команда идентифицировала 11 новых штаммов вируса SARS, переносимых летучими мышами. Их геномный анализ также помог определить прямого предка этого опасного для человека коронавируса, незаразного для людей.Вместе с тем, выяснилось, что у вирусов, циркулировавших в организме этих летучих мышей, оказалось достаточно генетических «ингредиентов» для создания нового поколения вируса, который уже может убить человека. «Следует отметить, что все структурные блоки генома SARS-CoV, включая мутантный S-ген, ORF8 и ORF3, можно найти в геномах различных штаммов SARSr-CoV, полученных только из этого места», - объясняют исследователи в своей статье.Теоретически можно предположить, что непосредственный предок смертельного для человека вируса «вырос» именно в этой пещере. Возможно, SARS-CoV, возник путем последовательных мутаций и рекомбинации между предшественниками SARSr-CoVs в организме промежуточного хозяина.Эксперименты в лаборатории также показали, что три из недавно обнаруженных штаммов SARS потенциально заразны для человеческих клеток, как и их предшественник, вызвавший эпидемию в 2002 году: эти вирусы несут последовательности белка S, способные «заражать» наш рецептор ACE2.