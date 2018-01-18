ТОП-5 необычных симптомов рака легких, о которых надо знать каждому

Эксперты назвали 5 необычных симптомов рака легких, о которых необходимо знать каждому. Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что ежегодно от злокачественных опухолей умирает 8 млн человек в мире, и рак легких среди них находится на первом месте.Расширение кончиков пальцев. Подобного рода расширения на кончиках пальцев и ногтей часто наблюдаются у жертв рака легких, имеющих гипертрофическую легочную остеоартропатию. С ней сталкивается 5 из каждых 100 человек, имеющих рак бронхиальных трубок лёгких. Нередко эта разновидность опухолей встречается у людей с немелкоклеточным раком легких. Однако у некоторых утолщения пальцев наблюдаются, а у других нет.Отёки шеи и лица. Отёки шеи и лица могут быть признаком рака легких. Нередко они вызываются давлением, которое опухоль в легких производит на вены, доставляющие кровь к сердцу из головы.Боль в костях. Боль в спине или бедрах нередко бывает симптомом рака лёгких, если верить Американскому сообществу онкологов. Часто эта боль возникает в том случае, если рак уже метастазировал и распространился на другие части тела.Усталость. Одним из классических симптомов многих злокачественных болезней, включая и рак лёгких, является сильнейшая усталость, из-за которой человек теряет возможность выполнять повседневные дела. Она связана с химическими веществами, которые опухоль выделяет в кровоток. Эти вещества негативно влияют на уровень кислорода в крови.Повышенный уровень кальция. При некоторых разновидностях рака легких уровень кальция в крови вырастает, так как опухоль приводит к утечкам кальция из костей в кровоток. Избыток кальция в крови провоцирует сонливость, а в некоторых случаях приводит к коме и даже к смерти.