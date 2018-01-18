Эксперты: употреблять лимоны нужно по правилам

Лимоны считаются одним из самых полезных компонентов питания зимой - помимо витамина С, они являются источником антиоксидантов, обладают противовирусным и антибактериальным действием, а в сочетании с медом эффективно лечат кашель. Многие кладут лимон в горячий чай, но это – неправильно.Специалист по питанию Елена Павлова дала советы о том, как правильно употреблять лимоны. Эксперт предостерегла от того, чтобы класть лимон в горячий чай.«Лимон чувствителен к температуре: если она превышает 80 градусов, то витамин С разрушается. Поэтому лимон следует добавлять в теплый, а не в горячий чай», - посоветовала Павлова.Кроме того, по словам, специалиста, не стоит долго хранить лимон после разрезания, поскольку витамин С реагирует на свет и кислород. Если порезанный кружочками лимон долго находится на столе, он теряет свою витаминную ценность.При частом употреблении лимонов может пострадать зубная эмаль - любителям этого цитруса нужно не забывать ополаскивать рот водой. Также эксперт заметила, что лимоны не следует употреблять людям с болезнями пищеварительной системы, поскольку они увеличивают выработку соляной кислоты и способны привести к гастриту. Не стоит забывать и о том, что лимоны, подобно любым цитрусовым, легко вызывают аллергическую реакцию организма.«Нельзя точно утверждать в граммах или штуках, сколько лимонов можно съедать в день. Но бросаться в крайности не стоит - ломтик лимона с чашкой чая или на стакан воды принесет пользу, но только если принимать не натощак. Лимон - кислый фрукт и его кислота может раздражать слизистую желудка», - сказала Павлова.