Эксперт назвал главные продукты-убийцы

Многие их тех продуктов питания, которые охотно раскупаются многими, на самом деле должны быть исключены из рациона раз и навсегда. Об этом в интервью порталу «Ставропольский репортер» рассказал специалист ставропольского краевого центра медицинской профилактики Сергей Бойцов.По словам Бойцова, к нездоровой пище, от которой необходимо отказаться, относятся продукты с большим количеством насыщенных жиров, - например, жирные мясные изделий. «Это все мясные продукты кроме курицы, индейки, кролика и нежирных сортов говядины», - пояснил эксперт.По мнению Сергея Бойцова, жирную мясную пищу можно и не исключать совсем из рациона, позволяя себе ее употребление в качестве «маленьких радостей». Но регулярно употребляться жирные мясные продукты не должны, подчеркнул специалист.Другим видом нездоровой пищи является жирная «молочка», отметил Бойцов. Так, любителям йогуртов он порекомендовал есть 5%-е изделия, а сметану выбирать с показателем жирности не более 10%.Существуют ли продукты, употреблять которые не нужно совсем? Да, считает врач. К таковым относится продукция, содержащая высокие уровни жиров искусственного происхождения.«Желательно совсем отказаться от продуктов с большим содержанием трансизомерных жирных кислот – это, практически все кондитерские изделия: торты, конфеты, вафли, чипсы и все, что хрустит», - сказал в связи с этим Сергей Бойцов.Также эксперт выступил против привычки постоянно пить фруктовые соки, так как в них содержится чересчур много сахара. При этом, убежден специалист, не нужно регулярно есть даже мед. «Считается, что столовая ложка меда с утра – это очень полезно, но в этой ложке содержится треть ежедневной нормы всего потребления сахара», - предостерег Бойцов.