Диетологи назвали лучшие овощи для долголетия

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Американские ученые заявили о том, что три порции овощей, съедаемые ежедневно, увеличивают продолжительность жизни. Какие же овощи помогут прожить дольше?В список самых полезных вошла морковь. Этот овощ богат витаминами С, PP, E, магнием и цинком. Но главное: морковь является богатым источником бега-каротина, без которого в организме невозможен синтез витамина А, одного из самых сильных антиоксидантов. Употреблять морковь нужно обязательно с чем-то жирным – маслом или сметаной.Другой ценный овощ – брокколи. Употребление брокколи, в котором много кальция и калия, делает кости крепкими, а также улучшает состояние сердца и сосудов. Также в перечень полезнейших вошли помидоры, содержащие много калия, благодаря чему они стабилизируют артериальное давление и снижают риск появления сердечных заболеваний, патологий сосудов. Есть помидоры нужно строго без добавления соли, отмечают врачи.Кроме того, среди наиболее полезных для долголетия продуктов можно встретить болгарский перец, являющийся лидером по содержанию витамина С, а также имеет в своем составе железо. Еще один «суперовощ» - капуста. Специалисты рассказали, что в капусте присутствует вещество дииндолилметан, которое защищает организм от радиации.Оказались включены в полезный список и баклажаны, свекла, а также кабачки. Употребление баклажанов значительно снижает уровень плохого холестерина в крови и регулируют вес, кабачки богаты не только витамином С, но и лютеином, уменьшающим вероятность заболеть раком простаты. Свекла содержит в себе йод, который помогает бороться с атеросклерозом и улучшает общее самочувствие.