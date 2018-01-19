Названы главные ошибки в уходе за волосами в зимнее время

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Зимой наши хрупкие волосы требует особого ухода, ведь низкая температура и сухой воздух в помещениях не лучшим образом на них влияют.Предлагаем узнать о 5 самых распространенных ошибок, которые вы, скорее всего, часто допускается в уходе за волосами зимой.Это, к сожалению, одна из самых распространенных ошибок, которую мы часто допускаем. Даже если волосы остались хоть немного влажными, вы подвергаете их настоящему испытанию.Поскольку вода при минусовой температуре замерзает прямо в волосяном стержне, это приводит к ломкости волос. Впоследствии они начинают сечься, ломаться и в итоге ваша прическа неряшлива и нездорова.Уход за волосами зимой должен быть более тщательным, чем осенью или весной. Поэтому здесь важно всегда надевать шапку, особенно, когда на улице "минусовая" температура.Волосяные луковицы очень плохо переносят переохлаждение, так как перепад температуры становится причиной резкого сужения кровеносных сосудов. В результате волосы начинают выпадать, сразу становятся ломким и теряют свой блеск.На первый взгляд эта ошибка может казаться забавной и несколько абсурдной, но горячая вода действительно разрушает структуру ваших волос. Это провоцирует гиперсекрецию сальных желез, из-за чего ваши волосы быстрее становятся жирными у корней, а пряди – тусклыми и слабыми.Поэтому выбирайте лучшее комнатную температуру воды, чтобы волосы чувствовали себя комфортно.После каждого мытья головы обязательно используйте бальзам или кондиционер. Потому что они помогают волосам создать красивый блеск, не терять влагу и полезные вещества, выглядеть здоровым и ухоженным. Более того, именно кондиционер облегчает расчесывание и процесс укладки, поэтому без него в зимний период вам никак не обойтись.Запомните раз и навсегда, что ни в коем случае нельзя сушить мокрые волосы. После душа аккуратно промокните пряди полотенцем, но не делайте растирающих движений – такие механические действия могут запросто повредить волосы.Начинай сушить пряди не менее чем через 10-15 минут после мытья и используйте только теплый, а не горячий воздух, а его потоки направляйте под углом в направлении расположения стержня волос. Но лучше сушите их естественным образом без использования фена.