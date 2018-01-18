Эти простые, но эффективные рецепты помогут от боли в коленях

Боли в коленях могут возникнуть практически у каждого.Так как симптомы у разных заболеваний бывают схожи, то успешное лечение боли в коленях зависит от правильно выявленной причины.Боль в колене может быть связана с повреждением различных структур колена (хряща, сухожилий, околосуставных сумок и др.).Кроме боли в колене пациентов часто беспокоит уменьшение подвижности сустава (скованность) — нарушается сгибание колена, страдают его небольшие боковые движения. Боли могут сопровождаться внешними изменениями — покраснением сустава, его отёчностью. Воспалённый сустав горячий на ощупь. Все эти признаки свидетельствуют о наличии артрита коленного сустава — его воспаления.При болях в коленях важно установить их причину. Избавиться от болезненных ощущений помогут средства народной медицины.Подсолнечник. В семенах подсолнечника присутствует вещество S-аденозилметионин, являющееся болеутоляющим и противовоспалительным средством.Портулак огородный. Содержит магний, который очень важен для костей, мышц и соединительной ткани. Можно готовить магниевые салаты из портулака огородного, шпината, латука.Рябина обыкновенная. При артрозе, болях в суставах пить отвар (1 ст.л. плодов залить 1 стаканом кипятка, кипятить полминуты, дать настояться 2 часа) по 1 ст.л. 4-5 раз в день.Сельдерей пахучий. Чай из растертых семян сельдерея пить по 1 маленькому стаканчику 3 раза в день. Можно добавлять семена сельдерея в пищу как приправу.