Новый анализ на рак простаты избавит от необходимости делать биопсию

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Новый анализ крови для обнаружения и подтверждения рака простаты избавит примерно 70% пациентов от необходимости делать болезненную и неприятную биопсию.Разработали этот анализ ученые из Nottingham Trent University и University Hospitals Leicester NHS Trust, которые обнаружили, что иммунная система пациента изменяется при наличии рака, и эти изменения можно уловить в крови. В настоящее время для выявления рака простаты используют специальных анализ крови, который ищет наличие простатспецифического антигена – биомаркера, уровень которого увеличивается в случае наличия злокачественных новообразований в предстательной железе.Однако для постановки окончательного диагноза этого теста недостаточно, ведь количество этого антигена у многих растет с возрастом и без наличия рака, кроме того, повышенный уровень антигена вовсе необязательно указывает на рак простаты, а нормальные его показатели не означают, что этого рака у мужчины нет.Новый тест, который в настоящее время проходит через клинические исследования с участием 72 мужчин, будет использоваться после анализа на простатспецифический антиген, и он даст ответ на вопрос, насколько точен результат первого теста.Помимо того, что новый анализ даст врачу возможность определиться с диагнозом, у него имеется потенциал избавить мужчин без злокачественных опухолей или с опухолями низкой категории риска от проведения биопсий, а также других диагностических процедур и тестов. Новый тест изучает белые клетки крови, которые отвечают за защиту организма от инфекций и рака. Ученые разработали алгоритм, который определяет, имеется ли в организме рак на основе реакции данных клеток.