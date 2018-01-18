Женщины, кормившие детей грудью, реже болеют диабетом 2 типа

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Мужчины в старшем возрасте болеют диабетом 2 типа чаще, чем женщины, однако выживаемость среди женщин ниже – заболевание сокращает их жизнь в среднем на 8,2 года. Исследователи из США сообщили, что нивелировать негативный эффект может помочь грудное вскармливание – оно защищает женщин не только от инфаркта, эндометриоза и рассеянного склероза, но и от диабета. Разумеется, на 100% вероятность развития заболевания оно не снизит, но на 49% – вполне.Специалисты анализировали медицинские данные пяти тысяч женщин, начиная с 1985 года. Участницам в это время было от 18 до 30 лет. За ними наблюдали на протяжении 30 лет и полагались при этом не на рассказы самих участниц (в этом случае можно было бы говорить о некоторой необъективности), а на информацию, полученную от их лечащих врачей. Полгода грудного вскармливания и более приводили к сокращению риска развития диабета на 47% (по сравнению с теми, кто полностью отказался от кормления грудью). Если матери кормили своих детей грудью менее полугода, вероятность возникновения заболевания также снижалась, хоть и меньше – на четверть. Были учтены такие факторы, как образ жизни, раса, диагноз «гестационный диабет», параметры тела и другие факторы риска, связанные с метаболизмом. Новые сведения, отметили ученые, подтверждают неоднократно ранее доказанные преимущества грудного вскармливания. Возможно, в данном случае защитный эффект имеют связанные с лактацией гормоны, которые влияют на состояние клеток поджелудочной железы.