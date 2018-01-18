Почему нельзя поднимать руку на своего ребенка
Вы знали, что шлепать своих детей запрещено по закону в 53 странах?
Наибольшая инициатива исходит от Организации Объединенных Наций (ООН) – всемирной организации, в которую входят 193 страны. В конвенции ООН о правах ребенка было установлено, что телесные наказания нарушают права человека.
На сегодняшний день, 53 государства-члена ООН запретили большую часть видов телесного наказания, а 56 стран взяли на себя обязательство ввести полный запрет.
В этой статье мы детально рассмотрим последние результаты научных и психологических исследований касательно телесных наказаний.
Просим вас отнестись к этой статье непредвзято, ведь в ее основе лежат научные исследования.
Вот почему, согласно науке, нельзя поднимать руку на своих детей
Пагубные последствия для ребенка
Статью, опубликованную в научном журнале Journal of Family Psychology, исследователи посвятили следующему вопросу: можно ли сравнивать психологическое влияние телесного наказания с влиянием физического насилия.
Чтобы ответить на этот вопрос, учёные провели более 100 исследований, в которых приняло участие около 160 000 детей. В 17 случаях типичного влияния физического насилия, телесные наказания наблюдались в 13 случаях.
Элизабет Джершофф, профессор Техасского университета в Остине, заявляет:
«Мы обнаружили, что телесные наказания приводят к пагубным последствиям, а не к подчинению, которого собственно и хотят добиться родители, воспитывая ребенка таким способом».
Другими словами, если вы отшлепаете своего ребенка, он не только не станет вас слушать, но и в будущем у него может проявиться антисоциальное поведение, проблемы с психикой и восприятием.
Наказания не помогут
Алан Каздин, профессор психологии Йельского университета, заявляет, что наказания не помогут вам заставить ребенка вести себя так, как вам хочется.
Телесные наказания, включая шлепанье, могут иметь кратковременный эффект, который очень легко объяснить: ребенок боится, что его побьют. Такой эффект, однако, не продлится долго.
Согласно профессору Каздину, причина заключается в том, что у ребенка пока еще не развит механизм наказания и поощрения из чего следует, что ребенок не может изменить свое поведение после телесного наказания.
В исследовании 2011 года опубликованного в научном журнале Child Abuse and Neglect было доказано, что телесные наказания могут вызвать «домашнее насилие в нескольких последующих поколениях». Другими словами, родители сами того не осознавая создают непрерывный круг физического насилия.
Исследователи опросили более 100 семей, родителей и детей от 3 до 7 лет. Результаты опроса показали, что дети, которых наказывали физически, чаще будут прибегать к насилию, как к способу решения конфликтов.
Ученые обращают внимание на то, что влияние физического наказания поначалу никак не проявляется.
«Ребенок не побежит грабить магазин сразу после того, как его отшлепают, но в последствии это будет влиять на его чувства и мышление».
Другое мнение
Роберт Ларзелер, профессор государственного университета Оклахомы, не согласен с результатами вышеописанных исследований:
«Данные исследования не различали разные типы телесных наказаний. Телесное наказание будет иметь более негативные последствия чем альтернативные техники воспитания только если его применять как основу воспитания».
Ларзелер, как и многие другие – сторонник телесных наказаний в разумных пределах, а именно когда такой вид наказания применяется наряду с другими наказаниями, к примеру, с временным лишением привилегий, ограничением времени на прогулки и эффективной коммуникацией родителей и ребенка.
Невозможно прийти к общему согласию, когда дело касается «правильных» методов воспитания детей. В США, две семейные пары из трех прибегают к телесным наказаниям как к форме воспитания.
Занимательно то, что обе стороны дебатов согласны с тем, что телесные наказания не должны быть основой воспитания.
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