Реклама негативно влияет на подростков

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Специалисты из Великобритании проанализировали данные 3448 подростков в возрасте от 11 до 19 лет. Участники ответили на вопросы о питании и телевизоре. Исследователи обнаружили, что добровольцы, которые смотрели телевизор с рекламой более трех часов в день, ели больше вредных продуктов, чем те, кто мало смотрел телевизор.В среднем любители телевизора за неделю съедали на 10 вредных продуктов больше. Значит, за год они съедают на 500 вредных продуктов больше. Ученые подчеркивают: дело именно в рекламе. Просмотр телевизора без рекламы не был связан с употреблением нездоровой пищи.Кстати, другое исследование, проведенное в Университете Сиднея, показало, что социальные сети заставляют подростков есть нездоровую пищу. Ученые оценили страницы в Facebook 27 производителей напитков и продуктов питания. Они хотели выяснить, какую аудиторию привлекает реклама вредной еды.Исследователи установили: больше всего влиянию такой рекламы подвержены юноши и подростки. Кроме того, специалисты заметили, что пользователи, употребляющие нездоровую пищу, часто делятся информацией о ней на своих страницах. Они стремятся участвовать в конкурсах и соревнованиях, которые проводят такие компании.