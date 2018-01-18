Простые советы, которые помогут побороть зависимость от сладкого

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Диетологи убеждены, что человек не способен отказаться от сладкого в один миг, если же он всерьез зависим от сахара. Однако существуют методы, чтобы сгладить тягу к сладкому.Специалисты рекомендуют тщательно высыпаться, потому как наш организм привык интерпретировать нехватку сна, как стрессовое состояние, тем самым если попадается на глаза сладость, человек тут же способен забыть о том, что он хотел спать.Помимо этого, стоит оградить себя от периодических покупок сладостей, тем самым заменяя сладкое на белковую пищу, что будет способствовать куда лучше.В добавок ко всему эксперты рекомендуют больше находиться в движении, потому как при движении способен вырабатываться белок серотонин, то же вещество, которое можно получить при употреблении сладких продуктов. Поэтому стоит обмануть свой организм с пользой для него же.