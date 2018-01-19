Болезнь десен может стать причиной развития рака поджелудочной железы

Тяжелая болезнь десен может привести к одному из самых смертоносных видов рака, предупреждают финские ученые из Университета Хельсинки.Связанные с болезнью десен бактерии играют не последнюю роль в развитии рака поджелудочной железы, но могут быть уничтожены путем качественной чистки зубов, говорят медики. Полученные данные в очередной раз подтверждают, что бактерии из полости рта могут распространяться к другим частям тела и вызывать возникновение опухолей. Полученные результаты дают надежду на разработку дешевого скрининга рака поджелудочной железы, который, как известно, имеет низкую выживаемость. Несколько других научных исследований также показали, что болезнь десен может увеличить риск развития рака легких, рака желчного пузыря, рака горла и меланомы.В ходе исследования эксперты изучили данные 70000 взрослых и обнаружили четкую связь между пародонтитом и смертностью от рака, особенно от рака поджелудочной железы. Специалисты отметили высокую степень вирулентности патогенных бактерий, вызывающих пародонтит, благодаря чему бактерии могут перемещаться изо рта к другим частям тела. Ученые также обнаружили, что бактериальный фермент, который позволяет бактериям размножаться, существует в злокачественных опухолях желудочно-кишечного тракта. Этот фермент помогает раковым клеткам проникать в здоровые ткани и распространяться по всему телу. Фермент также снижает эффективность иммунной системы, в связи с чем она теряет способность находить и убивать раковые клетки в организме.