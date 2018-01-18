Ученые рассказали о страшных последствиях утренней головной боли

Ученый в области исследований сна доктор Морис Охайон из Стэнфордского Университета вместе со своей командой ученых выявили, что хронические головные боли по утрам — это главный признак тревожного состояния.В эксперименте приняли участие более 19 000 жителей стран Европы, это помогло установить, что люди, которые страдают депрессивными расстройствами или находятся в постоянном тревожном состоянии, в два раза чаще сталкиваются с утренней головной болью.Как показывает статистика, от подобной проблемы страдает каждый третий человек на Земле. По словам авторов работы, это говорит о депрессивном состоянии человека.При этом ученые добавляют, что такие факторы, как плохой или недостаточный сон, употребление спиртных напитков, проблемы с кровяным давлением также могут вызвать хроническую головную боль.Ричард Липтон, профессор из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна, считает о проблеме иначе: «Сильные головные боли , которые не связаны с мигренью, явно увеличивают риски депрессии, но депрессия не увеличивает риска возникновения головной боли, которая не связана с мигренью».