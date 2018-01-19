Медики доказали эффективность шунтирования желудка

Согласно результатам масштабного исследования в Израиле, эксперты заявили, что польза от гастрошунтирования в разы превышает возможные побочные эффекты.Многие воспринимают шунтирование желудка с уменьшением его объема последней отчаянной попыткой справиться с тяжелой формой ожирения. Этот метод действительно является радикальным, его применение связано с рисками. Однако гастрошунтирование - единственный гарантированный способ борьбы с избыточным весом и ожирением.Израильские ученые показали, что эта процедура значительно увеличивает продолжительность жизни пациентов. Самостоятельно справиться со страстью чревоугодия большинству людей не удается.Исследовательский центр медицинских служб Клалит отследил судьбы более 8 тыс. израильтян, перенесших операцию гастрошунтирования в период с 2000 г. по 2015 г. Оказалось, что смертность среди этих пациентов составила 1,3%. В то же время смертность среди пациентов со сходными параметрами, но не проходивших шунтирование желудка, составила 2,3%.