Ученые не нашли связь между компьютерными играми и жестокостью
В эксперименте приняли участие разные респонденты: кто-то из них является любителем компьютерных игр, другие никогда в них не играли и не имеют такого желания.
Оказалось, что реакция людей из первой группы после того, как они поиграли в компьютерные игры, остается прежней, они нормально воспринимают реальную жизнь, точно также, как и люди без такой привычки.
По мнению британских авторов работы, такие предположения и высказывания о том, что компьютерные игры делают детей и людей более жесткими и агрессивными, а также вызывают тревожное состояние — это просто миф, который не имеет научных доказательств.
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