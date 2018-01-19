Ученые не нашли связь между компьютерными играми и жестокостью

Научные сотрудники из Великобритании организовали новый эксперимент, который показал, что компьютерные игры не имеют никакой связи с увеличением жестокости по всему миру.В эксперименте приняли участие разные респонденты: кто-то из них является любителем компьютерных игр, другие никогда в них не играли и не имеют такого желания.Оказалось, что реакция людей из первой группы после того, как они поиграли в компьютерные игры, остается прежней, они нормально воспринимают реальную жизнь, точно также, как и люди без такой привычки.По мнению британских авторов работы, такие предположения и высказывания о том, что компьютерные игры делают детей и людей более жесткими и агрессивными, а также вызывают тревожное состояние — это просто миф, который не имеет научных доказательств.