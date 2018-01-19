Врачи назвали самую лучшую омолаживающую диету
Морковка считается одним из самых полезнейших даров природы, поэтому ее необходимо включать в рацион питания каждый день на постоянной основе и в любом виде.
В свежей моркови содержатся витамины А, группы В, С, D, РР, Е, К и полезные фруктовые кислоты, именно поэтому медики рекомендуют почаще ее кушать особенно зимой и в период межсезонья, когда обычно у многих людей развивается авитаминоз.
Так как в морковке много клетчатки, диетологи советуют есть ее тем, кто имеет лишние килограммы и мечтает от них избавиться. Существует даже морковная диета, правила которой очень просты:
- три дня кушать морковный салат с яблоком, медом и лимонным соком;
- на четвертый день добавить к меню 200 г картошки, запеченной "в мундире";
- все 4 дня диеты пить по 3 чашки зеленого чая в день, желательно с медом и лимоном;
- обязательно выпивать не менее полутора литров воды;
- на пятый день и еще 1-2 недели подряд, то есть при выходе из диеты, следует соблюдать низкокалорийную диету и не употреблять вредных продуктов.
Предостережение: людям с язвой желудка или двенадцатиперстной кишки, а также энтерите, сидеть на морковной диете категорически не рекомендуется.
Благодаря составу свежей моркови и употреблению ее в больших количествах, потеряются не только лишние килограммы, но и станут менее заметными глубокие морщины, свидетельствующие о старении организма. Диетологи убеждены, что после морковной диеты человек станет легче себя чуствовать во всех отношениях, а его настроение улучшится в разы.
Если вы будете строго соблюдать правила морковной диеты, то в день сможете терять по килограмму лишнего веса.
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