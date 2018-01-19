Людям угрожает новый вид паразитов

Echinococcus multilocularis обычно распространен среди грызунов и других диких животных, включая койотов и лисиц, но может также заражать домашних кошек и собак – или даже людей. Например, летом прошлого года четыре человека в Альберте (город в Соединенных Штатах) были инфицированы этим паразитом.К счастью, заболевание редко встречается у людей, даже в регионах Азии и Европы, где Echinococcus multilocularis считается эндемическим возбудителем. Тем не менее, например, в Швейцарии число случаев заболевания у человека почти удвоилось в период с 1960 по 2004 год – этому предшествовало увеличение популяции инфицированных лисиц, основных хозяев данного паразита в Европе. Учитывая, что уровень инфицирования койотов, лисиц и волков в Северной Америке составляет около 25%, логично ожидать, что в будущем число заражений человека возрастет.Интересно, что ДНК-анализ одного паразита, выявленного в Северной Америке, показал, что он тесно связана со штаммами Echinococcus multilocularis из Швейцарии, Германии, Австрии и Франции.Обычно крошечные ленточные черви поселяются в кишечнике собак или кошек. В организме животных и человека паразит ведет себя по-разному: иногда он не провоцирует никаких симптомов, но иногда может вторгаться в печень и распространяться по всему ЖКТ и даже другим системам органов – буквально как опухоль. Без раннего выявления и агрессивного лечения (хирургическое вмешательство и прием противопаразитарных препаратов) инфекция имеет высокий показатель смертности – от 50 до 75 процентов. Смертность выше у людей с нарушенной иммунной функцией.