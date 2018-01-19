Врачи рассказали, что происходит с мозгом во время сна

У человека нет другого способа восстановить силы, чем полноценный сон. Профессор Ханс Фёрстль из больницы психиатрии и психотерапии при Техническом университете Мюнхена (Германия) в своем докладе подробно изложил суть процессов, происходящих в головном мозге человека в течение сна.Хороший сон, как известно, повышает производительность труда и укрепляет иммунитет. За этим стоят, в том числе, сложные процессы очистки, которые в фазу глубокого сна работают лучше. Профессор Фёрстль особое внимание обращает на роль глимфатической системы.Она включает пространства между клетками мозга, заполненные ликвором. Если в процессе сна происходит расширение этих пространств, то из клеток удаляется гораздо больше различных побочных продуктов жизнедеятельности.Нарушение сна, его недостаток приводит к сбоям в работе этой естественной системы “промывки”. Следствием этого может быть развитие различных нейродегенеративных заболеваний, например, болезни Альцгеймера. По данным опроса страховой медицинской кассы DAK в 2016 г. до 31% жителей страны не высыпаются больше двух ночей в неделю. Фёрстль сообщил, что основные проблемы у немцев - при засыпании, недостаточная глубина сна, слишком ранний подъем по утрам.