Десять мифов о диетах, в которые не надо верить

Как мы устали от ограничений и бесконечных правил, следуя которым мы якобы наконец-то сделаем фигуру мечты и избавимся от лишних килограммов!Почему же, когда мы идем на великие жертвы во имя заветной цифры на весах, список табуированных продуктов с космической скоростью увеличивается пропорционально нашим требованиям к себе, а идеал по-прежнему остается недостижимым?Эксперты поделились приятными фактами: оказывается, многие "правила" здорового питания на практике оказываются ничем не подкрепленными мифами и глупыми стереотипами, и следовать им — большая ошибка.Сколько раз мы слышали, что ужин для худеющих — прием пищи, который лучше всего пропустить. Почему-то авторы строгих диетических программ уверены, что последний перекус обязательно предполагает чуть ли не обжорство, а наша пищеварительная система после шести часов вечера магическим образом превращается (так и хочется сказать — в тыкву) в генератор жиров, токсинов и лишнего веса.Забудьте о том, что ужин надо отдать врагу. Легкий здоровый перекус только поддержит активность кишечника и спасет вас от еще одного нервного срыва.Вода спасает нас от обезвоживания, дарит свежий вид, гладкую, сияющую кожу, ускоряет метаболизм и вообще запускает все обменные процессы в организме. Отказываться от воды сродни самоистязанию: головные боли, вялость и проблемы с пищеварением — лишь неполный перечень проблем, которыми вы рискуете обзавестись, забывая выпивать стакан воды, даже когда вы не чувствуете сильной жажды.Однако распространенный стереотип об обязательных двух литрах воды в день — не более, чем миф, ничем не подкрепленный и вводящий в заблуждение всех худеющих. Никто не заставляет вас залпом выпивать бутылку простой воды: толку от этого не будет никакого.Почему-то многие уверены, что строгие диеты прекрасно работают даже при полном отказе от любых физических нагрузок. Честно говоря, отчасти мы можем понять такую логику: какая тут может быть тренировка, если вы на ногах-то еле стоите, съедая в день два вареных яйца и ломтик черного хлеба?Спорт — ваш единственный путь к красивому, подсушенному и рельефному телу, здоровью и соблазнительным, подтянутым формам. Выбирая физическую активность, вы разгоняете метаболизм, поднимаете настроение, теряете кучу калорий и учитесь любить свое тело.Решившись сбросить нужное количество килограммов, мы неизменно обращаемся к Интернету, и наши глаза разбегаются от разнообразия диет. Белковые, шоколадные, овощные, фруктовые с углеводами и без, с подсчетом калорий и учетом индекса массы тела: предела нет, и создается иллюзия, что вы действительно можете подобрать оптимальную диету, что называется, на свой вкус.Спешим разочаровать: единственный эффективный способ подобрать идеальную диету — посоветоваться со своим диетологом, предварительно сдав массу анализов и пройдя через ряд осмотров. Каждый организм индивидуален и глупо надеяться, что миллионам худеющих подойдет одинаковый режим питания.Многие популярные диеты предполагают полный отказ от жиров, не разбирая, полезные они или вредные. Почему-то именно жиры — самый оклеветанный и самый недооцененный элемент в системе правильного питания, хотя он является прекрасным источником энергии (многие спортсмены справедливо предпочитают жиры углеводам) и незаменимой составляющей для усвоения большинства витаминов и ценных веществ.Здоровое питание обязательно должно быть сбалансированным, и поэтому не стоит бояться включать в рацион полезные жиры.Мода на безуглеводные диеты, кажется, не пройдет никогда. Обвиняя хлеб и макароны во всех бедах, мы сталкиваемся с неожиданными последствиями: слабость, снижение иммунитета, кетоз, острые приступы голода, провоцирующие на переедание, и неизбежные проблемы с пищеварением из-за нехватки клетчатки и цельных злаков.Мы полнеем далеко не от всех углеводных продуктов. Сложные (полезные) углеводы, содержащиеся в цельнозерновом хлебе, пасте, крупах и крахмалистых овощах, обязательно должны присутствовать в вашем меню, пусть даже и в небольших количествах. Если вы боитесь, что не сможете удержаться и съедите больше необходимого, ешьте углеводы на завтрак (это может быть овсянка или тосты) и на обед, а вот последний прием пищи делайте белковым или полностью овощным.Система так называемого правильного питания подкупает желающих сбросить вес своими щадящими принципами и почти полным отсутствием ограничений. Неудивительно, что из-за этого многие считают, что все полезные продукты можно есть в неограниченных количествах, не обращая внимание на калорийность и размер порций.Помните, что все хорошо в меру: объедаясь даже самыми диетическими продуктами вы рискуете набрать еще больше веса, чем если бы вы съедали по паре молочных шоколадок в день.Сегодня глютен (клейковина), содержащийся в большинстве злаковых культур, считается нежелательным гостем на столе у человека, который активно следит за фигурой и пытается сбросить вес. Безглютеновые диеты набирают популярность, и адепты здорового питания поголовно отказываются от хлебобулочных изделий, забывая о том, что такой режим питания подходит далеко не всем.Важно помнить, что сам по себе глютен не является причиной набора лишнего веса: дело в том, что он содержится в продуктах, которые провоцируют появление лишних сантиметрах на талии: выпечке, кондитерских изделиях, йогуртах, мороженом, соусах, сиропах и даже колбасе.В погоне за идеальным весом и фигурой мечты мы зачастую выбираем очень рискованный для здоровья способ похудения, изнуряя себя строгими диетами, которые шокировали бы любого диетолога. Решив создать дефицит калорий (что, в общем-то, является правильным выбором для потери лишнего веса), мы ищем самые экстремальные системы питания и напрочь забываем о последствиях, которые могут варьироваться от резкого набора веса после прекращения диеты до неизлечимых проблем со здоровьем.Безжировая, белковая и питьевая диета — самые яркие примеры таких систем, которые наносят ущерб обмену веществ, пищеварительной системе, психическому и физическому здоровью. То же касается монодиет и затяжных разгрузочных дней, то какой бы полезный продукт вы не выбрали, ваше питание не будет сбалансированным, а организм не получит необходимых витаминов и минералов.Для культа худеющих весы и дневники изменения веса являются культовыми предметами. Стремящиеся сбросить лишние килограммы люди взвешиваются по несколько раз в день, старательно фиксируя даже самые незначительные изменения, которые могут не иметь ничего общего с реальным похудением.Мы согласны, что похудения без четких результатов и конкретных показателей кажется бессмысленным и может мало кого заинтересовать, однако для наблюдений за изменениям тела гораздо лучше подойдут не весы, а сантиметр. Именно он покажет динамику похудения, ведь только размер одежды и объемы талии и бедер, в конечном итоге, являются ключевыми для всех, кто строит фигуру мечты. Помните, что параметры важнее показателя на весах, который может даже увеличиться из-за набора "хорошей" мышечной массы.