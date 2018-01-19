Врачи рассказали о необычных реакциях на стресс

При стрессе в организме вырабатывается сразу большое количество кортизола, адреналина и других гормонов. Тело на это может среагировать непривычным для человека образом.Многие замечали, что во время стресса они ощущают позывы в туалет. На страницах журнала Shape врачи рассказали о том, какие еще симптомы могут свидетельствовать о том, что человек находится во власти стресса.Так, по данным исследователей из Университета Радбуда в Нидерландах при стрессе может случиться «замыкание мозга», в результате чего наступает странная забывчивость вплоть до того, что становится невозможным подобрать для разговора нужные слова. По словам ученых, это связано с тем, что из-за обилия гормонов стресса перестают действовать некоторые связи между участками коры головного мозга, которые отвечают за созерцание, критическое мышление и планирование.Другой признак стресса – обилие прыщей. «Повышенный уровень гормона стресса, кортизола, заставляет активно работать сальные железы и вырабатывать противовоспалительное воскообразное масло, что приводит к временному появлению акне, покраснений, экзем и других видов дефектов кожи»,— объяснили дерматологи из Медицинской школы Миллера при Университете Майами.Если человек простудился и долго не может вылечиться, - возможно, причиной тому стресс. Согласно заключению ученых из Университета Карнеги-Меллона, стресс усиливает воспалительные процессы, из-за чего тело сильнее реагирует на вирус, при этом насморк, кашель или ломота в теле могут долго не проходить.Кстати, другой «телесный» признак стресса – у человека долго не заживают порезы и раны.Еще один необычный симптом – звон в ушах. Наблюдения ученых из Каролинского института в Швеции показала: у женщин из-за стресса повышается уровень звона в ушах (на целых 43%) и возникают другие проблемы со слухом. Подобные нарушения специалисты связывают с перевозбуждением лимбической области мозга.