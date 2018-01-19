Диетологи подсказали, как дольше оставаться сытым

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Если вы чувствуете голод вскоре после обеда, вам стоит пересмотреть свой рацион.Ведь некоторые продукты провоцируют голод, а другие наоборот – надолго дают ощущение сытости.Как рассказывает диетолог Оксана Скиталинская в своем Facebook, чтобы заглушить голод, не стоит налегать на перекусы. Поскольку после перекусов так же хочется есть, особенно, если это яблоко, апельсин или какой-то "диетический" хлебец.Кроме того, отмечает эксперт, частые приемы пищи удерживают высокие уровни инсулина в крови, а это вызывает воспаление, а в дальнейшем — инсулинорезистентность, что фактически является сахарным диабетом 2 типа.Чтобы дольше сохранить чувство сытости, каждый прием пищи должен состоять из блюд с низким гликемическим индексом (ГИ). Это овощи, немного зерновых, бобовые, белковые блюда в сочетании с полезными жирами.А вот любой десерт автоматически поднимет ГИ и чем выше он будет, тем быстрее вы снова захотите есть,— указывает Скиталинская.По словам диетолога, 2-3 разовое питание уменьшает риск воспалительных процессов, замедляет износ и старение организма.