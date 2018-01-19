Как перестать есть ночью: простые советы

Вечерние и ночные перекусы почему-то всегда чуть ли не самые вкусные за весь день.Но если вы стремитесь сохранить фигуру и иметь хорошее самочувствие, питаться ночью нужно правильно и осторожно. И тогда, желание, возможно, и само пропадет.Мы расскажем вам несколько правил, которые помогут вам постепенно отказаться от ночных перекусов.Самой распространенной причиной употребления пищи ночью является недоедание в первой половине дня. После 12 часов без еды мозг начинает выработку гормона, который вызывает голод, даже если в организме достаточное количество калорий. Поэтому все же лучше есть чаще, но в меньших порциях в течение дня, чтобы снизить голод до наступления ночи.Одним из обязательных элементов должен быть накрытый стол, потому что после тяжелой работы люди часто пренебрегают этим правилом и ужинают спустя рукава. Но если вы накроете на стол, будете есть из тарелки и сядете, тогда вы уделите пище гораздо больше внимания.Часто по ночам люди едят автоматически, – от скуки или во время просмотров фильмов. Поэтому, когда в следующий раз вы снова почувствуете непреодолимое желание отправиться к холодильнику, задайте себе вопрос – в чем же истинная причина вашего желания? Может дело совсем не в голоде?Если вы все еще неправильно питаетесь, то постарайтесь заполнить свой холодильник только здоровой и полезной пищей. И откажитесь от сладкого. Ешьте только яблоки, ягоды, отруби, свежие овощи. Но только не шоколад и выпечку.