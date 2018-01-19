С кем из родителей ребенку лучше жить после развода?

Дети разведенных родителей, живущие с мачехой или отцом, впоследствии чаще сталкиваются с психическими проблемами, чем дети, проводящие время с обоими родителями. К такому выводу пришли исследователи из Норвегии.По их словам, живущие с мачехой или с отцом дети чаще становятся трудными подростками, чаще сталкиваются с депрессиями, врут и становятся жертвами травли в школе, чем дети, которые проводят приблизительно одинаковое количество времени с обоими родителями.Многие эксперты полагают, что для ребенка из «разбитой» семьи будет лучше жить в приемной семье, которая обеспечит большую финансовую стабильность, однако при встраивании в новую семейную структуру дети испытывают сильный стресс, как показало исследование.Его авторы сравнили психику 7 700 подростков, которые живут с родителем-одиночкой, с приемными родителями, а также проводят время то с одним, то с другим родителем, которым присудили совместную опеку. В контрольной группе находились подростки из традиционных семей. Выяснилось, что самые большие проблемы с психикой были у детей, которые жили с приемными отцами, хотя они не сильно отличались от тех проблем, что наблюдались у детей с родителем-одиночкой. Дети в семьях с приемным родителем существенно чаще сталкивались с проблемами, связанными с адаптацией по сравнению с теми, кто проводил время с обоими родителями, получившими совместную опеку.Предыдущие исследования также показывали, что дети из приемных семей демонстрируют более плохие результаты в школе, они чаще имеют эмоциональные проблемы и повышенный риск депрессии. Отметим, что число разводов во многих развитых странах мира постоянно увеличивается, и особенно часто распадаются семьи, которые были созданы совсем юными супругами (от 18 до 25 лет), просто не выдержавшими испытания временем и бытом.