Грипп распространяется не только через кашель

В период эпидемии гриппа люди предпочитают избегать кашляющих и чихающих коллег, считая, что таким образом могут предотвратить собственное заболевание. Новые исследования показывают, что это не так – вирусы могут появляться в воздухе, даже когда инфекционный больной просто дышит, не кашляя. Специалисты из Университета Мэриленда (University of Maryland) говорят, что простого мытья рук и прикрывания рта при кашле недостаточно, чтобы остановить распространение вируса. Они предупредили, что во время эпидемии, почувствовав недомогание, необходимо остаться дома, иначе есть вероятность заразить других. Наверное, у каждого есть коллега, который приходил на работу с температурой и запасом платочков, потому что без него, дескать, все рухнет, но на самом деле именно так распространяется вирус и начинаются эпидемии.В эксперименте американских ученых участвовало 142 студента, заболевших гриппом. У них брали образцы выдыхаемого воздуха, а также образцы того, что покидало их организм при кашле и чихании. Чтобы взять образец воздуха, каждого человека помещали в отдельную комнату, где он некоторое время просто дышал, а затем анализировали этот воздух. Приблизительно в половине случае в воздухе содержалось достаточное для обнаружения количество вирусов, а значит, вероятность заболеть у следующего человека, который зайдет в такую комнату, ненулевая. Как показали предыдущие научные работы, вирус может оставаться в воздухе до нескольких часов.