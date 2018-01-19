Грипп распространяется не только через кашель
В эксперименте американских ученых участвовало 142 студента, заболевших гриппом. У них брали образцы выдыхаемого воздуха, а также образцы того, что покидало их организм при кашле и чихании. Чтобы взять образец воздуха, каждого человека помещали в отдельную комнату, где он некоторое время просто дышал, а затем анализировали этот воздух. Приблизительно в половине случае в воздухе содержалось достаточное для обнаружения количество вирусов, а значит, вероятность заболеть у следующего человека, который зайдет в такую комнату, ненулевая. Как показали предыдущие научные работы, вирус может оставаться в воздухе до нескольких часов.
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