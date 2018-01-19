Вакцина от аллергии на пыльцу может появиться уже в 2021 году

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Около 400 миллионов людей по всему миру страдают от проявлений сезонной аллергии на пыльцу – насморка, кашля, серьезных проблем с дыханием. В Венском медицинском университете (Medical University of Vienna) сейчас тестируют препарат, который может решить проблему этих людей: вакцину от аллергии. Четыре инъекции в течение двух лет помогли участвовавшим в испытаниях людям «вдохнуть свободно». Интенсивность проявлений аллергии снизилась не менее чем на 25%.В работе участвуют 180 пациентов, которые проходят лечение в 11 европейских медицинских центрах. За ними наблюдают уже на протяжении двух лет. Все они были привиты синтетической вакциной BM32, в основе которой – пептиды-носители. Из аллергенов извлекаются определенные пептиды по технологии, изобретенной в Австрии. Их модифицируют определенным образом так, чтобы они не способствовали развитию аллергии, а, наоборот, помогали организму с ней справиться. Эффективность вакцины с временем не падает, и, кроме того, побочных эффектов у препарата меньше, чем у тех, что уже представлены на рынке. Кроме того, лекарство может быть использовано в том числе и в целях профилактики.Если все пройдет по плану, в 2021 году – после окончания всех клинических испытаний, в том числе на детях, – вакцина будет одобрена к использованию. В среднем состояние больных улучшалось на 25%, при этом чем серьезнее были проявления, тем легче становилось пациенту.