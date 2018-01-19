Эксперты назвали идеальное сочетание ингредиентов в тарелке

Какие именно продукты и в каком количестве должны находиться на тарелке человека, который действительно заботится о своем здоровье? Ответ на этот вопрос дали американские эксперты в области здорового питания.За последние 50-100 лет овощи стали занимать приоритетное место в питании людей, но многие всё равно наполняют тарелку избыточным количеством мяса и крахмалосодержащих углеводов. По мнению диетологов, не менее 50% тарелки должны быть заполнены овощами или салатом. При выборе этих овощей необходимо уделять внимание разнообразию цветов, предпочитая как можно более разные и яркие оттенки. 25% тарелки нужно уделить продуктам из категории цельнозерновых вроде коричневого риса, киноа или просто кусочка цельнозернового хлеба. Оставшиеся 25% отдайте белковым продуктам. Но это совсем не значит, что положить на тарелку нужно непременно мясо.К примеру, яйца или творог, тофу, а также разного рода бобовые продукты содержит достаточное количество белка и являются очень полезными для здоровья человека. Дополнить тарелку с идеальным набором ингредиентов можно небольшим количеством жиров, которые не представляют угрозу для нашего организма. К примеру, положите половинку авокадо в салат, немного копчёной форели или тех же семечек. Но если вы все-таки не представляете своей жизни без мяса, то его размер для порции тоже нужно строго рассчитывать. Кусок мяса на вашей тарелке не должен быть по величине больше колоды игральных карт или вашей ладони без учета вытянутых пальцев.В идеале для приготовления нужно брать мясо из расчёта 100 грамм на одну порцию для одного человека, либо 125 г рыбы. При этом следует учесть, что после приготовления мясо чуть сократится в своём весе до 65 г. Полностью отказываться от мяса вовсе не требуется, но уменьшая размеры порций можно сэкономить немало денег и укрепить здоровье. Не нужно употреблять больше 350 г красного мяса в неделю, и лучше есть его реже трех раз в день. Идеально, если мясо вы будете употреблять только во время одного приема пищи, к примеру, за обедом или завтраком.